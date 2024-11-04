В 40 раз выше допустимого. Пакистан закрывает начальные школы из-за беспрецедентного загрязнения

Второй по величине город Пакистана закроет начальные школы на неделю — причиной стало рекордное загрязнение.

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Лахор — второй по величине город в Пакистане. В течение нескольких дней город, население которого составляет около 14 миллионов, был окутан смогом, смесью тумана и загрязняющих веществ. Исследователи считают, что причиной стали пары низкосортного дизельного топлива, а также дым от сезонного сжигания сельскохозяйственных культур и зимнее охлаждение, пишет PHYS.org.

Мониторинговые группы зафиксировали, что индекс воздуха, измеряющий ряд загрязняющих веществ, превысил в прошлую субботу, 2 октября, отметку 1000. Отметим, что это более чем втрое выше уровня в 300, считающегося "опасным". В результате правительство заявило, что уровень загрязнения достиг беспрецедентных масштабов.

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Местные власти также были вынуждены принять решение о закрытии начальных школ в Лахоре на неделю. Дело в том, что на ближайшие шесть дней прогноз погоды остается прежним, а потому правительство приняло решение о закрытии всех государственных и частных школ на неделю. Речь идет о всех классах, в которых учатся дети до 10 лет.

Предполагается, что ситуация будет переоценена в следующую субботу — местные власти примут дальнейшее решение о том, стоит ли возобновлять обучение или продлить закрытие школ. По словам старшего министра Пенджаба Марриум Аурангзеб, этот смог очень опасен для детей, а потому начальную школу освободили от посещения школы, в то же время более старшие ученики вынуждены посещать уроки в масках.

Из-за загрязнения окружающей среды государственные учреждения и частные компании переведут половину своих сотрудников на работу из дома Фото: phys.org

В местных больницах также были установлены счетчики смога. Исследователи отмечают, что вдыхание токсичного воздуха имеет катастрофические последствия для здоровья, а ВОЗ заявляет, что длительное воздействие может спровоцировать инсульты, болезни сердца, рак легких и респираторные заболевания.

В субботу концентрация смертельно опасных загрязняющих веществ PM2.5 — мелких твердых частиц в воздухе, которые наносят наибольший вред здоровью — более чем в 40 раз превысила допустимый уровень, установленный ВОЗ. Уровень PM2.5 в воскресенье утром превысил этот уровень, а затем немного снизился.

В результате агентство по охране окружающей среды объявило о новых ограничения в четырех наиболее опасных точках города. В частности запреты распространяются на тук-туки, оснащенные загрязняющими двухтактными двигателями, а также рестораны, которые готовят барбекю без фильтров. Кроме того, правительственные учреждения и частные компании с 4 ноября вынуждены перевести половину своих сотрудников на работу из дома.

По данным Института энергетической политики Чикагского университета, загрязнение, превышающее безопасные уровни, согласно ВОЗ, сокращает продолжительность жизни жителей Лахора в среднем на 7,5 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли 16 вредных металлов в популярных средствах гигиены.