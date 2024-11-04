У 40 разів вище допустимого. Пакистан закриває початкові школи через безпрецедентне забруднення

Друге за величиною місто Пакистану закриє початкові школи на тиждень — причиною стало рекордне забруднення.

Related video

Лахор — друге за величиною місто в Пакистані. Протягом кількох днів місто, населення якого становить близько 14 мільйонів, було оповите смогом, сумішшю туману і забруднювальних речовин. Дослідники вважають, що причиною стали пари низькосортного дизельного пального, а також дим від сезонного спалювання сільськогосподарських культур і зимове охолодження, пише PHYS.org.

Моніторингові групи зафіксували, що індекс повітря, який вимірює низку забруднювальних речовин, перевищив минулої суботи, 2 жовтня, позначку 1000. Зазначимо, що це більш ніж утричі вище за рівень у 300, який вважається "небезпечним". У результаті уряд заявив, що рівень забруднення досяг безпрецедентних масштабів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місцева влада також була змушена ухвалити рішення про закриття початкових шкіл у Лахорі на тиждень. Річ у тім, що на найближчі шість днів прогноз погоди залишається незмінним, а тому уряд ухвалив рішення про закриття всіх державних і приватних шкіл на тиждень. Йдеться про всі класи, в яких навчаються діти до 10 років.

Передбачається, що ситуацію буде переоцінено наступної суботи — місцева влада ухвалить подальше рішення щодо того, чи варто відновлювати навчання, чи продовжити закриття шкіл. За словами старшої міністерки Пенджабу Марріум Аурангзеб, цей смог дуже небезпечний для дітей, а тому початкову школу звільнили від відвідування школи, водночас старші учні змушені відвідувати уроки в масках.

Через забруднення довкілля державні установи та приватні компанії переведуть половину своїх співробітників на роботу з дому Фото: phys.org

У місцевих лікарнях також були встановлені лічильники смогу. Дослідники наголошують, що вдихання токсичного повітря має катастрофічні наслідки для здоров'я, а ВООЗ заявляє, що тривалий вплив може спровокувати інсульти, хвороби серця, рак легенів і респіраторні захворювання.

У суботу концентрація смертельно небезпечних забруднювальних речовин PM2.5 — дрібних твердих частинок у повітрі, що завдають найбільшої шкоди здоров'ю, — у понад 40 разів перевищила допустимий рівень, встановлений ВООЗ. Рівень PM2.5 у неділю вранці перевищив цей рівень, а потім трохи знизився.

У результаті агентство з охорони довкілля оголосило про нові обмеження в чотирьох найнебезпечніших точках міста. Зокрема заборони поширюються на тук-туки, оснащені забруднювальними двотактними двигунами, а також ресторани, які готують барбекю без фільтрів. Крім того, урядові установи та приватні компанії з 4 листопада змушені перевести половину своїх співробітників на роботу з дому.

За даними Інституту енергетичної політики Чиказького університету, забруднення, що перевищує безпечні рівні, згідно з ВООЗ, скорочує тривалість життя жителів Лахора в середньому на 7,5 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли 16 шкідливих металів у популярних засобах гігієни.