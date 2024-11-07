В Україну з Польщі суне хмара брудного повітря: які регіони під загрозою (карта)

Міська влада Києва вже заявила про тимчасове погіршення стану повітря у столиці. Водночас в Укргідрометцентрі попередили про туман у західних областях вночі та завтра вранці. Видимість — 200-500 метрів.

У четвер, 7 листопада, західні області України відчули вплив хмари забрудненого повітря, яка рухається з Польщі. За даними погодного радара Ventusky, вона містить високі концентрації твердих частинок PM2.5, що становлять небезпеку для здоров’я, особливо для людей із чутливими дихальними шляхами. У деяких регіонах рівень забруднення перевищив безпечні норми.

Хмара накрила польські міста Ряшів і Варшава, де рівень забруднення досягнув 87 одиниць — це небезпечний показник. Після цього забруднене повітря почало надходити і до західних і північних областей України. До вечора хмара охопила Львів.

На ранок у місті очікується показник на рівні 47 одиниці, що є шкідливим для чутливих груп населення. Краще уникати тривалого перебування на вулиці та стежити за оновленням показників якості повітря.

Індекс забруднення повітря у Львові на 8 листопада Фото: ventusky.com

Чи дійде брудне повітря до Києва

Забруднене повітря накриє значну частину території України, але до кінця п'ятниці, 8 листопада, рівень забруднення почне знижуватися через зміну напрямку вітру.

У КМДА заявили про тимчасове погіршення стану повітря у столиці, рівень забрудненості — середній.

"Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірна причина тимчасового погіршення стану повітря – транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи", — йдеться у повідомленні.

У разі подальшого погіршення стану повітря киянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати його на максимум.

Фото: Скриншот

У Києві, згідно з даними Ventusky, повітря залишатиметься відносно чистим. Індекс якості сягне 11 одиниць, яке класифікується як "хороший".

Індекс забруднення повітря у Києві на 8 листопада Фото: ventusky.com

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні вночі та вранці 8 листопада. У західних областях спостерігатиметься туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності.

Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 8 листопада в Україні не очікується істотних опадів, але подекуди все ж пройдуть як дощі, так і "сніжинки".

4 листопада у пакистанському місті Лахор на тиждень закрили школи через безпрецедентне забруднення повітря. Концентрація смертельно небезпечних забруднювальних речовин PM2.5 у понад 40 разів перевищила допустимий рівень, встановлений ВООЗ.