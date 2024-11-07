В Україну з Польщі суне хмара брудного повітря: які регіони під загрозою (карта)
Міська влада Києва вже заявила про тимчасове погіршення стану повітря у столиці. Водночас в Укргідрометцентрі попередили про туман у західних областях вночі та завтра вранці. Видимість — 200-500 метрів.
У четвер, 7 листопада, західні області України відчули вплив хмари забрудненого повітря, яка рухається з Польщі. За даними погодного радара Ventusky, вона містить високі концентрації твердих частинок PM2.5, що становлять небезпеку для здоров’я, особливо для людей із чутливими дихальними шляхами. У деяких регіонах рівень забруднення перевищив безпечні норми.
Хмара накрила польські міста Ряшів і Варшава, де рівень забруднення досягнув 87 одиниць — це небезпечний показник. Після цього забруднене повітря почало надходити і до західних і північних областей України. До вечора хмара охопила Львів.
На ранок у місті очікується показник на рівні 47 одиниці, що є шкідливим для чутливих груп населення. Краще уникати тривалого перебування на вулиці та стежити за оновленням показників якості повітря.
Чи дійде брудне повітря до Києва
Забруднене повітря накриє значну частину території України, але до кінця п'ятниці, 8 листопада, рівень забруднення почне знижуватися через зміну напрямку вітру.
У КМДА заявили про тимчасове погіршення стану повітря у столиці, рівень забрудненості — середній.
"Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірна причина тимчасового погіршення стану повітря – транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи", — йдеться у повідомленні.
У разі подальшого погіршення стану повітря киянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати його на максимум.
У Києві, згідно з даними Ventusky, повітря залишатиметься відносно чистим. Індекс якості сягне 11 одиниць, яке класифікується як "хороший".
Що кажуть в Укргідрометцентрі
Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні вночі та вранці 8 листопада. У західних областях спостерігатиметься туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності.
Нагадаємо, 8 листопада в Україні не очікується істотних опадів, але подекуди все ж пройдуть як дощі, так і "сніжинки".
4 листопада у пакистанському місті Лахор на тиждень закрили школи через безпрецедентне забруднення повітря. Концентрація смертельно небезпечних забруднювальних речовин PM2.5 у понад 40 разів перевищила допустимий рівень, встановлений ВООЗ.