Київ затягнуло димом: у КМВА кажуть про погіршення якості повітря (карта)

Наразі станції моніторингу у Києві відзначають погіршення якості повітря на лівобережжі столиці. Медики радять щільно зачиняти вікна, не виходити на вулицю без потреби та вижвати багато води.

Столицю України затягнуло димом та погіршилася якість повітря через збільшення концентрації пилу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) в Telegram.

"У двох районах столиці — Дарницькому і Дніпровському, фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу)", — йдеться у повідомленні.

Наразі київські стаціонарні пункти моніторингу атмосферного повітря спостерігають підвищення забрудненості повітря на лівобережжі столиці. На правому березі Києва рівень повітря поки є низьким.

Карта якості повітря у Києві станом на ранок 25 листопада (фото: КМВА)

Місцеві телеграм-канали та кияни публікують фото і відео з погіршенням якістю повітря у столиці. На них можна помітити, що місто затягло туманом у різних частинах Києва.

У КМВА нагадають рекомендації медиків на випадок підвищеного рівня забрудненості повітря: не виходити без зайвої потреби на вулицю та щільно зачиняти вікна, відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі та вживати велику кількість води.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Україну з Польщі суне хмара брудного повітря. Серед регіонів, які опиняться під загрозою забруднення, будуть захід, центр і столиця країни.

Також ми писали, що Пакистан закриває початкові школи через безпрецедентне забруднення. Друге за величиною місто Пакистану закриє початкові школи на тиждень — причиною стало рекордне забруднення, яке перевищило допустимі норми в 40 разів.