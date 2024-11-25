Морозный воздух, гололедица, но без осадков: какой будет сегодня погода в Украине

Гололедица на дорогах возможна в западных, северных и Винницкой областях. Температура воздуха днем составит от 2° мороза до 3° тепла.

Синоптики прогнозируют, что погода на сегодня, 25 ноября, на большей части территории Украины будет стабильной и без значительных осадков. В Карпатском регионе ночью местами ожидается небольшой мокрый снег или дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на сегодня

Согласно прогнозу погоды на сегодня, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха: ночью -2...-7°С, в западных областях около 0°С; днем -2...+3°С, на западе и юге до +7°С.

Ветер: юго-восточный в большинстве регионов, северный на юге и востоке, 5-10 м/с, в юго-восточных областях порывы до 15-20 м/с.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами будет наблюдаться гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

По состоянию на 08:30 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный 6-7 м/с. Температура воздуха +1°С.

Прогноз погоды на 25 ноября Фото: Укргидрометцентр

Киевщина: прогноз погоды на сегодня

В Киевской области также будет преобладать бездождевая погода на сегодня.

Ночью температура воздуха — -2...-7°С, днем -2...+3°С. В самом Киеве прогнозируют ночью -4...-6°С, днем около 0...+2°С.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что погода на сегодня ночью и утром в центральных и южных областях местами отметится возможным туманом.

Согласно его прогнозу, в связи с распространением на территорию Украины холодного воздуха из северных широт, в первой половине недели ожидаются низкие показатели температуры на фоне области повышенного давления. Однако ближе к выходным произойдет незначительное потепление на 2-4°С. Кроме того, увеличится вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем.

Напомним, 23 ноября синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украине будет холодно, но без существенных осадков.

21 ноября в Киеве выпал первый снег. В ряде регионов гололедица сковала дороги.