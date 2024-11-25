Морозне повітря, ожеледиця, але без опадів: якою буде сьогодні погода в Україні

Ожеледиця на дорогах можлива у західних, північних та Вінницькій областях. Температура повітря вдень становитиме від 2° морозу до 3° тепла.

Синоптики прогнозують, що погода на сьогодні, 25 листопада, на більшій частині території України буде стабільною та без значних опадів. У Карпатському регіоні вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг чи дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на сьогодні

Згідно з прогнозом погоди на сьогодні, по всій території України буде хмарно з проясненнями.

Температура повітря: вночі -2…-7°С, у західних областях близько 0°С; вдень -2…+3°С, на заході та півдні до +7°С.

Вітер: південно-східний у більшості регіонів, північний на півдні та сході, 5-10 м/с, у південно-східних областях пориви до 15-20 м/с.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця, тому водіям слід бути обережними.

Станом на 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний 6-7 м/с. Температура повітря +1°С.

Прогноз погоди на 25 листопада Фото: Укргідрометцентр

Київщина: прогноз погоди на сьогодні

У Київській області також переважатиме бездощова погода на сьогодні.

Вночі температура повітря — -2…-7°С, вдень -2…+3°С. У самому Києві прогнозують вночі -4…-6°С, вдень близько 0…+2°С.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що погода на сьогодні вночі та вранці у центральних та південних областях місцями відзначиться можливим туманом.

Згідно з його прогнозом, у зв'язку з розповсюдженням на територію України холодного повітря з північних широт, в першій половині тижня очікуються низькі показники температури на тлі області підвищеного тиску. Однак ближче до вихідних відбудеться незначне потепління на 2-4°С. Крім того, збільшиться ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем.

Нагадаємо, 23 листопада синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні буде холодно, але без істотних опадів.

21 листопада у Києві випав перший сніг. У низці регіонів ожеледиця скувала дороги.