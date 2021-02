Погода в Україні: синоптики прогнозують снігопади і сильний вітер

Вночі очікується від 12-18 до 20-24 градусів морозу, а вдень від 5 до 13 зі знаком "мінус".

8 лютого на території України продовжить погіршуватися погода: по країні пройдуть снігопади, синоптики попереджають про сильний вітер. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У понеділок негода прийде в Житомирську, Київську, Вінницьку, Черкаську та Кіровоградську області. Там прогнозують сніг, пориви вітру до 20 м/с, хуртовини та снігові замети. Очікується випадання до 20-40 сантиметрів снігу.

У Києві 8 лютого значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки — жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16 градусів морозу, вдень 7-10 градусів морозу.

Завтра на всій території країни, крім Закарпаття та півдня Одеської області, вночі очікується від 12-18 до 20-24 градусів морозу, вдень прогнозуються від 5 до 13 градусів нижче нуля.

"Такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях — припинення руху автотранспорту", — сказали в ДСНС.

У столиці на період ускладнення погодних умов буде діяти тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту.

Нагадаємо, 10 лютого в Україну повернуться морози, температура повітря може опуститися до -27 градусів. Найхолодніше буде на північному сході України.

Так, в Чернігові і Харкові з ранку буде -14 ° C, Полтаві — -18 ° C; Сумах — -16 ° C; в Києві — 7 градусів нижче нуля.

Вранці, 14 лютого мінімальна температура буде: в Чернігові — -21 ° C; Харкові — -22 ° C, Полтаві — -18 ° C; Сумах — -24 ° C; в Києві — 14-15 градусів нижче нуля.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в лютому середня місячна температура повітря передбачається від 3 ° морозу до 1 ° тепла, в Криму — до 3 ° тепла, що на 1,5-2,0 ° вище середніх багаторічних значень.