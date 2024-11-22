Сильний вітер, сніг і ожеледиця: синоптики попередили про погіршення погоди у низці областей

У Карпатах очікується сильний сніг та хуртовина. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах синоптики попереджають про ожеледицю.

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні дещо погіршиться погода. Синоптики оголосили підвищений рівень небезпечності в Україні. Прогнозуються пориви вітру до 15–20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

По всій території України переважатиме хмарна погода. Вдень дощі та мокрий сніг прогнозуються в більшості регіонів, крім південного сходу та східних областей.

"Вдень на Закарпатті значний дощ та мокрий сніг, в Карпатах значний сніг, хуртовина; у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця", — попереджають синоптики.

По всій Україні оголосили підвищений рівень небезпечності Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 листопада: яка буде температура

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях: вночі -1…-6°С, вдень від -1°С до +4°С. На решті території: вночі -3…+2°С, вдень +2…+7°С.

У південних областях: вдень до +8…+13°С.

У Карпатах: вночі -6…-11°С, вдень -5…0°С. У регіоні прогнозується помірний сніг вночі та сильний сніг із хуртовинами вдень.

Прогноз погоди на 22 листопада Фото: Укргідрометцентр

Вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-західний 22-25 м/с. Температура повітря -11°С.

Нагадаємо, раніше синоптики з п'ятниці 22 листопада прогнозували істотне зниження температури.

21 листопада у Києві випав перший сніг. У деяких областях ожеледиця скувала дороги.