Сильный ветер, снег и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в ряде областей

В Карпатах ожидается сильный снег и метель. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах синоптики предупреждают о гололедице.

В пятницу, 22 ноября, в Украине несколько ухудшится погода. Синоптики объявили повышенный уровень опасности в Украине. Прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По всей территории Украины будет преобладать облачная погода. Днем дожди и мокрый снег прогнозируются в большинстве регионов, кроме юго-востока и восточных областей.

"Днем на Закарпатье значительный дождь и мокрый снег, в Карпатах значительный снег, метель; в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица", — предупреждают синоптики.

По всей Украине объявили повышенный уровень опасности Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 ноября: какая будет температура

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях: ночью -1...-6°С, днем от -1°С до +4°С. На остальной территории: ночью -3...+2°С, днем +2...+7°С.

В южных областях: днем до +8...+13°С.

В Карпатах: ночью -6...-11°С, днем -5...0°С. В регионе прогнозируется умеренный снег ночью и сильный снег с метелями днем.

Прогноз погоды на 22 ноября Фото: Укргидрометцентр

Утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена. Ветер юго-западный 22-25 м/с. Температура воздуха -11°С.

Напомним, ранее синоптики с пятницы 22 ноября прогнозировали существенное снижение температуры.

21 ноября в Киеве выпал первый снег. В некоторых областях гололедица сковала дороги.