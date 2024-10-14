КНДР готується зруйнувати дороги на Корейському півострові, де літають дрони Південної Кореї, — ЗМІ

Такий випадок стався вже після того, як Північна Корея звинуватила Південну в запуску безпілотників, з яких скидали пропагандистські листівки над Пхеньяном.

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Південна Корея в понеділок, 14 жовтня, заявила, що виявлено ознаки того, що Північна Корея готується знищити північні частини доріг, які з'єднують дві країни та які більше не використовуються, на тлі напруженості через заяву Північної Кореї про запуск безпілотників над її територією. Про це пише The Independent.

У понеділок представники Південної Кореї повідомили, що помітили, що Північна Корея веде роботи з підготовки до вибухів. Неясно, яку частину доріг Північна Корея зруйнує.

Такий розвиток подій стався вже після того, як Північна Корея звинуватила Південну в запуску безпілотників, з яких скидали пропагандистські листівки над Пхеньяном. Подібних випадків цього місяця нарахували три. Керівництво КНДР пригрозило застосувати силу, якщо подібне повториться.

У заяві, зробленій у неділю, Міністерство оборони Північної Кореї повідомило, що військові віддали попередній оперативний наказ артилерії та іншим армійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю "бути повністю готовими відкрити вогонь".

За словами журналістів, напруженість на Корейському півострові досягла найвищої точки за останні роки: Північна Корея продовжує серію провокаційних випробувань зброї, а Південна Корея і США розширюють свої військові навчання. Північнокорейське видання KCNA повідомило, що у вівторок КНДР провела випробування далекобійної артилерійської системи, яка, за словами спостерігачів, становить пряму загрозу Сеулу, столиці Південної Кореї, що розташована лише за годину їзди від кордону.

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Тисячі солдатів із КНДР проходять підготовку в Росії, перед відправкою на фронт в Україну, — WP

Нагадаємо, що 13 жовтня Зеленський розповів про союз РФ і КНДР, який уже не обмежується передаванням зброї.