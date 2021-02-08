Через снігопад Київ скували затори

Водіїв просять не виїжджати на власному транспорті, а скористатися громадським.

Через сильні снігопади, які накрили Україну в ніч на 8 лютого, рух транспорту на вулицях Києва значно ускладнений. Утворилися величезні затори, водіїв просять не виїжджати на власному транспорті, а скористатися громадським, повідомляє Апостоф.

Так, станом на 7:00 8 лютого ускладнено рух на шляхопроводах столиці з Лівого берега: затори утворилися на Північному мосту та на мосту Метро.

Повільно рухається транспорт по проспекту Перемоги, вулиці Олени Теліги, Броварському проспекту і в центрі міста.

Рух також ускладнено майже на всіх в'їздах у місто: зі сторони Бучі, у Софіївській Борщагівці, у Броварах і Борисполі.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру, протягом доби опади у Києві продовжаться. Очікується утворення снігового покриву до 30 см.

Як передає Інформатор, за інформацією Департаменту муніципальної безпеки, 8-9 лютого в Києві тимчасово обмежать в'їзд великогабаритного транспорту.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, погодні умови в понеділок, 8 лютого, продовжать погіршуватися. Рясні снігопади прийдуть в Житомирську, Київську, Вінницьку, Черкаську та Кіровоградську області. Там прогнозують сніг, пориви вітру до 20 м/с, хуртовини та снігові замети. Очікується випадання до 20-40 сантиметрів снігу.