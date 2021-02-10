Киев закрывают для грузовиков из-за непогоды

В КГГА считают, что ограничение должно минимизировать число пробок на дорогах и обеспечить возможность работать снегоуборочной технике

В Киев с 7.00 четверга, 11 февраля, будет временно запрещен въезд крупногабаритного транспорта. Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

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По мнению столичных властей, ограничение должно минимизировать число пробок на дорогах и обеспечить возможность работать снегоуборочной технике. Чиновники не сообщили, когда прекратится действие запрета, но отметили, что крупногабаритный транспорт будут пускать в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

В КГГА также напомнили о восьми пунктов обогрева для водителей, которые установили на въездах в столицу.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за погоды закрыли школы и детсады.

Напомним, для эвакуации застрявших из-за снегопада в Киеве грузовиков задействовали бронетехнику.

Ранее сообщалось, что Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят в пробках. А в Украине из-за снегопадов ограничили движение в шести областях.