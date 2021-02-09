Снегопад в Киеве: для эвакуации застрявших грузовиков задействовали БТРы (фото, видео)

Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов.

Во вторник, 9 февраля, из-за обильного снегопада в Киеве на улицы города для эвакуации застрявших грузовиков задействовали бронетехнику.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что из-за снегопада и мороза на некоторых участках автодорог столицы возникли снежные заносы и гололедица, что затруднило движение транспорта.

Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

Для спасательных мероприятий полицейские задействовали бронетранспортеры, автомобили и трактор.

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Ранее сообщалось, что Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят в пробках. А в Украине из-за снегопадов ограничили движение в шести областях.

В ближайшие трое суток в большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны с дождем.