В ближайшие дни в Украине немного потеплеет, но продолжатся снегопады

Погоду на большей части страны сейчас определяет циклон, перемещающийся с юго-запада Европы.

В ближайшие трое суток в большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны с дождем. Ближайшей ночью в северных, центральных и Харьковской областях, а 11 февраля – в северо-западной части значительные осадки, в Карпатском регионе сильные осадки. На дорогах страны гололедица.

Такое прогноз сделал Укргидрометцентр.

Погоду на большей части Украины сейчас определяет циклон, перемещающийся с юго-запада Европы.

9 февраля в большинстве областей пройдет снег, ночью на севере страны и в Харьковской области – значительный снег, метели. Температура ночью 5–10° мороза (на северо-востоке до 13° мороза), днем 0–5° мороза.

[ + – ] Прогноз погоды на 9 февраля

В центральных областях ночью значительный мокрый снег, гололед, днем небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью 1–6° мороза, днем 0-5° тепла. На Закарпатье и юге страны ночью и утром мокрый снег и дождь, температура ночью около 0°, днем 6–11° тепла.

На дорогах, кроме юга страны и Закарпатья, гололедица.

В Киеве ночью значительный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, ночью порывы 15–20 м/с. Температура ночью 7–9°, днем 2–4° мороза.

10 февраля, ночью в западных областях, днем на большей части территории страны ожидается снег и мокрый снег. На Закарпатье и востоке страны, днем и в центральных областях снег будет с дождем. В в южных областях – без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица.

Температура в северных, Ровненской и Волынской областях ночью 9–16° мороза, днем 3–8° мороза. На остальной территории ночью 0–7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге 5–10° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 9–11°, днем 4–6° мороза.

Напомним, постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации (КГГА) временно ограничила въезд крупногабаритного автомобильного транспорта в Киев. Запрет вступает в силу 8 февраля в 15:00 и будет действовать до улучшения погодных условий. "О снятии ограничения будет сообщено отдельно", – сообщила пресс-служба КГГА.