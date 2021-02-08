Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15 часов 8 февраля

Дата отмены запрета пока не определена.

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации (КГГА) временно ограничила въезд крупногабаритного автомобильного транспорта в Киев.

Запрет вступает в силу 8 февраля в 15:00 и будет действовать до улучшения погодных условий. "О снятии ограничения будет сообщено отдельно", – сообщила пресс-служба КГГА.

Такое ограничение позволит уменьшить число заторов на дорогах города и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Напомним, ночью в Киеве начался снегопад. Перед этим дорожники выполнили превентивную обработку мостов, улиц с брусчаткой, спусков, остановок общественного транспорта и лестниц. С началом снегопада началось уборка дорог и тротуаров, заверяют в коммунальном предприятии "Киевавтодор".

Было привлечено 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад ручной уборки.

Отметим, по прогнозам синоптиков, погодные условия в понедельник, 8 февраля, продолжат ухудшаться. Обильные снегопады придут в Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Там прогнозируют снег, порывы ветра до 20 м/с, метели и снежные заносы. Ожидается выпадение до 20-40 сантиметров снега.