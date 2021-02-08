В'їзд великогабаритного транспорту в Київ буде обмежений з 15:00 8 лютого

Дата скасування заборони поки не визначена.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації (КМДА) тимчасово обмежила в'їзд великогабаритного автомобільного транспорту до Києва.

Заборона набуває чинності 8 лютого о 15:00 і діятиме до поліпшення погодних умов. "Про зняття обмеження буде повідомлено окремо", — повідомила прес-служба КМДА.

Таке обмеження дозволить зменшити кількість заторів на дорогах міста та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, уночі в Києві почався снігопад. Перед цим дорожники виконали превентивну обробку мостів, вулиць з бруківкою, спусків, зупинок громадського транспорту та сходів. З початком снігопаду почалося прибирання доріг і тротуарів, запевняють у комунальному підприємстві "Київавтодор".

Було залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад ручного прибирання.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, погодні умови в понеділок, 8 лютого, продовжать погіршуватися. Рясні снігопади прийдуть в Житомирську, Київську, Вінницьку, Черкаську та Кіровоградську області. Там прогнозують сніг, пориви вітру до 20 м/с, хуртовини та снігові замети. Очікується випадання до 20-40 сантиметрів снігу.