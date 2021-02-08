Найближчими днями в Україні трохи потеплішає, але продовжаться снігопади

Погоду на більшій частині країни зараз визначає циклон, що переміщається з південного заходу Європи.

У найближчі три доби в більшості областей очікуються сніг і мокрий сніг, на Закарпатті та в південній частині країни з дощем. Найближчої ночі в північних, центральних і Харківській областях, а 11 лютого — у північно-західній частині значні опади, у Карпатському регіоні сильні опади. На дорогах країни ожеледиця.

Такий прогноз зробив Укргідрометцентр.

Погоду на більшій частині України зараз визначає циклон, що переміщається з південного заходу Європи.

9 лютого в більшості областей пройде сніг, уночі на півночі країни та в Харківській області — значний сніг, хуртовини. Температура вночі 5-10° морозу (на північному сході до 13° морозу), вдень 0-5° морозу.

[ + – ] Прогноз погоди на 9 лютого

У центральних областях уночі значний мокрий сніг, ожеледь, удень невеликий мокрий сніг із дощем. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі та вранці мокрий сніг і дощ, температура вночі приблизно 0°, вдень 6-11° тепла.

На дорогах, крім півдня країни і Закарпаття, ожеледиця.

У Києві вночі значний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах — ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.

10 лютого, вночі в західних областях, вдень на більшій частині території країни очікується сніг та мокрий сніг. На Закарпатті та сході країни, вдень і в центральних областях сніг буде з дощем. У південних областях — без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця.

Температура в північних, Рівненській та Волинській областях вночі 9-16° морозу, вдень 3-8° морозу. На решті території вночі 0-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 5-10° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.

Нагадаємо, постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації (КМДА) тимчасово обмежила вʼїзд великогабаритного автомобільного транспорту до Києва. Заборона набуває чинності 8 лютого о 15:00 і діятиме до поліпшення погодних умов. "Про зняття обмеження буде повідомлено окремо", — повідомила прес-служба КМДА.