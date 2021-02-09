В Украине из-за снегопадов ограничили движение в шести областях

Движение транспорта ограничено на отдельных участках автодорог

Украину продолжает засыпать снегом, из-за чего на отдельных участках автодорог ограничено движение автотранспорта.

По информации пресс-службы ГСЧС Украины, ограничено движение автотранспорта на отдельных участках автодорог в шести регионах страны.

Так, движение крупногабаритного транспорта запрещено в пределах следующих областей:

Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М 03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Полтавской (М-03 Киев- Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Ровенской (М-06 Киев-Чоп)

Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель)

Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы)

Также сообщается, что в местах отстоя и объектах сервиса находится более 3 тысяч единиц тяжеловесного автотранспорта, а на въездах в Киев развернуты восемь пунктов обогрева.

Ранее мы писали, что Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят в пробках.

В ближайшие трое суток в большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны с дождем.

Сильные снегопады привели к ДТП в Ровенской области. Так, вблизи села Сынив столкнулись снегоочистительная машина и маршрутный автобус, в результате пострадали три человека.