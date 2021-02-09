Киев снова застыл в пробках из-за снега

Киевские власти призывают пользоваться общественным транспортом, а не собственными авто.

Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят в пробках.

По состоянию на 9 утра (9 февраля) наиболее сильно затруднено движение через мост Патона, Дарницкий мост и Южный мост, которые соединяют левый и правый берега Киева.

Проспект Победы, улица Сечевых стрельцов, Набережно-Крещатинская, бульвар Тараса Шевченко и Леси Украинки практически не двигаются. Движение по Харьковскому шоссе также крайне затруднено, на трассе произошло ДТП.

Проблем добавляет и целый ряд ДТП, который массово происходят в Киеве. На Богатырской трассе в районе Оболони произошло сразу 2 ДТП, движение по одной из сторон крайне затруднено.

Ситуация на Левом берегу, центре Киева и южной части Киева такая:

Согласно данным "Киева цифрового", коммунальные службы работают во всех частях города.

[ + – ] Центр Киева [ + – ] Левый берег Киева

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Телеграм-канал Виталия Кличко публикует у себя видео и фото с тем, как работают коммунальные службы.

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Сообщается, что вчера в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за непогоды.

Напомним, по прогнозам синоптиков, прогноз погоды на вторник, 9 января таков, что погода останется крайне снежной и зимней. Такая погода продержится минимум 2 недели.