Київ знову застиг у заторах через сніг

Київська влада закликає користуватися громадським транспортом, а не власними авто.

Київ накрили снігопади в ніч на 9 лютого, товщина снігового покриву в деяких місцях досягає 30-40 см. Усі основні магістралі столиці стоять у заторах.

Станом на 9 ранку (9 лютого) найбільш сильно ускладнено рух через міст Патона, Дарницький міст і Південний міст, які з'єднують лівий і правий береги Києва.

Проспект Перемоги, вулиця Січових стрільців, Набережно-Хрещатицька, бульвар Тараса Шевченка і Лесі Українки практично не рухаються. Рух по Харківському шосе також вкрай ускладнено, на трасі сталася ДТП.

Проблем додає і цілий ряд ДТП, які масово відбуваються в Києві. На Богатирській трасі в районі Оболоні відбулися відразу 2 ДТП, рух по одній із сторін вкрай ускладнено.

Ситуація на Лівому березі, у центрі Києва і південній частині Києва така:

Згідно з даними "Києва цифрового", комунальні служби працюють у всіх частинах міста.

[ + – ] центр Києва [ + – ] Лівий берег Києва

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Телеграм-канал Віталія Кличка публікує відео і фото, як працюють комунальні служби.

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Повідомляється, що вчора в Києві приспустили найбільший прапор України через негоду.

Нагадаємо: за прогнозами синоптиків, прогноз погоди на вівторок, 9 січня такий, що погода залишиться вкрай сніжною і зимовою. Така погода протримається мінімум 2 тижні.