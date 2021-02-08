В Киеве из-за непогоды приспустили самый большой флаг Украины

Главный флаг страны, расположенный на киевских склонах, пришлось приспустить из-за непогоды и сильного снегопада.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила о частичном спуске главного флага Украины, который расположен на склонах столичного Печерска.

"Как и предупреждали синоптики, погодные условия ухудшились – в Киеве несколько дней будут продолжаться снегопады, усиленные ветром скоростью до 12-ти метров в секунду. Чтобы уберечь и не повредить флаг, мы его временно приспустили", – рассказал замглавы КГГА Вячеслав Непоп в понедельник, 8 февраля.

Как отмечается в публикации, государственный символ приспустили на 10 метров, однако снимать полотно – не собираются. По расчетам коммунальщиков, этих 10-ти метров – достаточно, чтобы уберечь его от повреждений.

В своем объявлении столичная администрация напомнила, что указанный флагшток является крупнейшим в Украине: "Его высота составляет почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра". Достопримечательность, возведенную киевскими властями за средства меценатов городской голова Виталий Кличко лично открывал 22 августа 2020 года. До этого Кличко посещал строительную площадку, и показал, как устанавливают флагшток.

Напомним, 8 февраля, в большинстве областей Украины идет снег и наблюдаются метели, особенно в западных, северных и центральных областях, в том числе – и в столице, где случился настоящий снежный коллапс. В связи с сильными снегопадами днем в понедельник временно ограничили въезд в Киев крупногабаритного транспорта.

В этот же день мэр Львова Андрей Садовый призвал местных жителей помочь коммунальщикам убрать город от снега и лично вышел на улицу со снегоуборочной лопатой.