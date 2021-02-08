Погода в Украине: Садовый призвал жителей Львова помочь с уборкой снега

По словам мэра города, коммунальщики не справляются с уборкой последствий стихии.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал местных жителей помочь коммунальщикам убрать город от снега и заверил, что все работники горсовета тоже присоединятся. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

За ночь во Львове выпало более 30 см снега, поэтому мэрия просит выйти на общегородскую уборку 8 февраля, в 15:00.

"Похоже, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь. Сегодня в 15:00 все работники городского совета выйдут на уборку. Просьба к жителям, ОСББ, управляющих компаний и собственников предприятий организоваться и расчистить снег у ваших территорий и помещений", — написал мэр города.

Напомним, в ближайшие трое суток в большинстве областей ожидается снег, на Закарпатье и в южной половине страны с дождем. Ближайшей ночью в северных, центральных и Харьковской областях, а 11 февраля – в северо-западной части значительные осадки, в Карпатском регионе сильные осадки. На дорогах страны гололедица.

10 февраля, ночью в западных областях, днем на большей части территории страны ожидается снег и мокрый снег. На Закарпатье и востоке страны, днем и в центральных областях снег будет с дождем. В в южных областях – без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица.