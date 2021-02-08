Погода в Україні: Садовий закликав жителів Львова допомогти з прибиранням снігу

За словами мера міста, комунальники не впораються з прибиранням наслідків стихії.

Мер Львова Андрій Садовий закликав місцевих жителів допомогти комунальникам прибрати місто від снігу і запевнив, що всі працівники міськради теж приєднаються. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За ніч у Львові випало понад 30 см снігу, тому мерія просить вийти на загальноміське прибирання 8 лютого, о 15:00.

"Схоже, що снігопад не вщухне. Наші комунальні служби роблять усе, що в їхніх силах. Але потрібна допомога. Сьогодні о 15:00 всі працівники міської ради вийдуть на прибирання. Прохання до мешканців, ОСББ, керуючих компаній і власників підприємств організуватися і розчистити сніг біля ваших територій і приміщень", — написав мер міста.

Нагадаємо: у найближчі три доби в більшості областей очікується сніг, на Закарпатті та в південній частині країни з дощем. Найближчої ночі в північних, центральних і Харківській областях, а 11 лютого — у північно-західній частині значні опади, у Карпатському регіоні сильні опади. На дорогах країни ожеледиця.

10 лютого, уночі в західних областях, удень на більшій частині території країни очікується сніг та мокрий сніг. На Закарпатті та сході країни, удень і в центральних областях сніг буде з дощем. У південних областях — без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця.