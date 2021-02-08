У Києві через негоду приспустили найбільший прапор України

Головний прапор країни, розташований на київських схилах, довелося приспустити через негоду і сильний снігопад.

Прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила про частковий спуск головного прапора України, який розташований на схилах столичного Печерська.

"Як і попереджали синоптики, погодні умови погіршилися — у Києві кілька днів триватимуть снігопади, посилені вітром швидкістю до 12-ти метрів на секунду. Щоб уберегти і не пошкодити прапор, ми його тимчасово приспустили", — розповів заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп у понеділок, 8 лютого.

Як наголошується в публікації, державний символ приспустили на 10 метрів, проте знімати полотно не збираються. За розрахунками комунальників, цих 10-ти метрів — досить, щоб уберегти його від пошкоджень.

У своєму оголошенні столична адміністрація нагадала, що зазначений флагшток є найбільшим в Україні: "Його висота становить майже 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри". Пам'ятку, зведену київською владою за кошти меценатів, міський голова Віталій Кличко особисто відкривав 22 серпня 2020 року. До цього Кличко відвідував будівельний майданчик і показав, як встановлюють флагшток.

Нагадаємо: 8 лютого в більшості областей України падає сніг і спостерігаються хуртовини, особливо в західних, північних і центральних областях, у тому числі — і в столиці, де стався справжній сніговий колапс. У зв'язку із сильними снігопадами вдень у понеділок тимчасово обмежили в'їзд до Києва великогабаритного транспорту.

У цей же день мер Львова Андрій Садовий закликав місцевих жителів допомогти комунальникам прибрати місто від снігу та особисто вийшов на вулицю зі снігоприбиральною лопатою.