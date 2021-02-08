Погода в Украине: на дорогах Киева сложная ситуация, город застыл в пробках

По словам мэра Киева Виталия Кличко, расчищать снег со столичных дорог будут убирать и ночью.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на дорогах столицы сложная ситуация, а расчистке снега в столице мешают припаркованные автомобили. Об этом сообщает Украина 24.

По его словам, ситуация сложная по всей Украине.

"Более того, в столице снег пошел максимально уже днем, и мы видим, что температура низкая, поэтому песчаные смеси не так эффективно работают. Но вся спецтехника, которая есть в Киеве, занята уборкой снега, это около 60 бригад. Большие заторы, снег идет сильно, и авто, которые стоят у обочин дорог, мешают убирать", — сказал Кличко.

По данным Google Maps, движение затруднено улицам Елены Телиги, Богатырской, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Жилянской и Вячеслава Черновола.

В центре трудно проехать Владимирским спуском, улицами Михаила Грушевского, Большой Васильковской и Короленковской, а также бульварами Леси Украинки и Тараса Шевченко.

На мостах также наблюдается существенное затруднение движения.

Мэр столицы заверил, что уборка снега продолжится и ночью.

"Ночью будем продолжать уборку снега. Обращаюсь к водителям: если есть возможность воспользоваться общественным транспортом, оставляйте авто дома, пользуйтесь общественным транспортом, это облегчит работу коммунальных служб. Сейчас все силы брошены на чистку дорог. Кстати, снегоуборочная техника оснащена GPS-трекерами, так что вы можете увидеть онлайн, как она работает", — сказал он.

По словам Кличко, утром ситуация со снегом на дорогах будет намного лучше.

"Но я бы не хотел смягчать ситуацию, так как в течение недели будет снегопад не только в Киеве, но и по всей стране, ситуация будет усложняться тем, что снег может быть 20-30 см.", — говорит мэр Киева.

Напомним, в ближайшие трое суток в большинстве областей ожидается снег, на Закарпатье и в южной половине страны с дождем. Ближайшей ночью в северных, центральных и Харьковской областях, а 11 февраля – в северо-западной части значительные осадки, в Карпатском регионе сильные осадки. На дорогах страны гололедица.

10 февраля, ночью в западных областях, днем на большей части территории страны ожидается снег и мокрый снег. На Закарпатье и востоке страны, днем и в центральных областях снег будет с дождем. В в южных областях – без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица.