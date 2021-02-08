Погода в Україні: на дорогах Києва складна ситуація, місто застигло у заторах

За словами мера Києва Віталія Кличка, розчищатимуть сніг зі столичних доріг вночі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на дорогах столиці складна ситуація, а розчищення снігу в столиці заважають припарковані автомобілі. Про це повідомляє Україна 24.

За його словами, ситуація складна по всій Україні.

"Більше того, в столиці сніг пішов максимально вже вдень, і ми бачимо, що температура низька, тому піщані суміші не так ефективно працюють. Але вся спецтехніка, яка є в Києві, зайнята прибиранням снігу, це близько 60 бригад. Великі затори, сніг йде сильно, і авто, які стоять на узбіччі доріг, заважають прибирати", — сказав Кличко.

За даними Google Maps, рух утруднено на вулицях Олени Теліги, Богатирській, Олександра Довженка, Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, Жилянській та В'ячеслава Чорновола.

У центрі важко проїхати Володимирським спуском, вулицями Михайла Грушевського, Великою Васильківською і Короленківською, а також бульварами Лесі Українки і Тараса Шевченка.

На мостах також спостерігається істотне утруднення руху.

Мер столиці запевнив, що прибирання снігу продовжиться і вночі.

"Вночі продовжуватимемо прибирання снігу. Звертаюся до водіїв: якщо є можливість скористатися громадським транспортом, залишайте авто вдома, користуйтеся громадським транспортом, це полегшить роботу комунальних служб. Зараз всі сили кинуті на чистку доріг. До речі, снігоприбиральна техніка оснащена GPS-трекерами, отже ви можете побачити онлайн, як вона працює", — сказав він.

За словами Кличка, вранці ситуація зі снігом на дорогах буде набагато кращою.

"Але я б не хотів пом'якшувати ситуацію, оскільки протягом тижня буде снігопад не тільки в Києві, а й по всій країні, ситуація ускладнюватиметься тим, що сніг може бути 20-30 см", — говорить мер Києва.

Нагадаємо, у найближчі три доби в більшості областей очікується сніг, на Закарпатті та у південній частині країни з дощем. Найближчої ночі в північних, центральних та Харківській областях, а 11 лютого — в північно-західній частині значні опади, в Карпатському регіоні сильні опади. На дорогах країни ожеледиця.

10 лютого, вночі в західних областях, вдень на більшій частині території країни очікується сніг та мокрий сніг. На Закарпатті та сході країни, вдень і в центральних областях сніг буде з дощем. У в південних областях — без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця.