Суровая зимняя погода в Украине сохранится в ближайшие две недели, – синоптики

С 15 февраля ожидается существенное похолодание, но без осадков.

Синоптик Наталья Диденко написала, что составлять сейчас прогноз погоды непросто. Серия циклонов, проносящихся над Украиной, несут с собой снег, дождь, сильные морозы на севере страны и до +15 градусов в Крыму, штормовой ветер, гололед – чуть ли не весь список зимних и весенних атмосферных явлений.

9 февраля, циклон с атмосферными фронтами будет все еще влиять на погоду. Днем наибольшая вероятность осадков на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области.

По прогнозу Укргидрометцентра, 9 февраля в Украине, кроме запада, порывы ветра 15–20 м/с. На дорогах, кроме юга и Закарпатья, гололедица. Ночью в северной части и в Харьковской области значительный снег, метели, в центральных областях – значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед (первый уровень опасности – желтый).

Синоптик Владислав Билык считает, что в ближайшие две недели в сохранится морозная погода. Незначительно потеплеет 10 февраля, так как циклон уходит из Украины. "На юге осадки будут в жидком состоянии, потому что там ожидается ночью около нуля, и больше мокрый снег. А вот северные районы — снег, метели, морозы, дневные температуры 5−10 градусов мороза, ночные 10−15", — сказал он.

[ + – ] Прогноз погоды на 10 февраля (Укргидрометцентр)

11 и 12 февраля с запада снова придет ухудшение погодных условий. "На следующей неделе прогнозируется довольно холодная погода, но без существенных осадков", – отметил Билык.

О резком похолодании говорит и Диденко: "С 15 февраля будет и 20, и 25 градусов мороза".

Напомним, в ночь на 9 февраля Киев накрыл снегопад, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят из-за пробок.

8 февраля в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за непогоды.