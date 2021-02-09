Сувора зимова погода в Україні збережеться в найближчі два тижні, — синоптики

З 15 лютого очікується суттєве похолодання, але без опадів.

Синоптик Наталія Діденко написала, що складати зараз прогноз погоди непросто. Серія циклонів, що проносяться над Україною, несуть із собою сніг, дощ, сильні морози на півночі країни і до +15 градусів у Криму, штормовий вітер, ожеледь — мало не весь список зимових і весняних атмосферних явищ.

9 лютого циклон з атмосферними фронтами буде все ще впливати на погоду. Днем найбільша ймовірність опадів на Сході, у північно-східних областях і в Дніпропетровській області.

За прогнозом Укргідрометцентру, 9 лютого в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця. Уночі в північній частині і в Харківській області значний сніг, хуртовини, у центральних областях — значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь (перший рівень небезпеки — жовтий).

Синоптик Владислав Білик вважає, що в найближчі два тижні збережеться морозна погода. Незначно потеплішає 10 лютого, оскільки циклон йде з України. "На півдні опади будуть у рідкому стані, тому що там очікується вночі близько нуля, і більше мокрий сніг. А ось північні райони — сніг, хуртовини, морози, денні температури 5-10 градусів морозу, нічні 10-15", — сказав він .

[ + – ] Прогноз погоди на 10 лютого (Укргідрометцентр)

11 і 12 лютого із заходу знову прийде погіршення погодних умов. "Наступного тижня прогнозується досить холодна погода, але без істотних опадів", — зазначив Білик.

Про різке похолодання говорить і Діденко: "З 15 лютого буде і 20, і 25 градусів морозу".

Нагадаємо: у ніч на 9 лютого Київ накрив снігопад, товщина снігового покриву в деяких місцях досягає 30-40 см. Усі основні магістралі столиці стоять через затори.

8 лютого в Києві приспустили найбільший прапор України через негоду.