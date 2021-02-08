Опасный снегопад: на трассе Киев - Чоп снегоочистительная машина столкнулась с маршруткой (фото)

В результате инцидента пострадали три человека, один находится в больнице.

Сильные снегопады привели к ДТП в Ровенской области. Вблизи села Сынив столкнулись снегоочистительная машина и маршрутный автобус. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области на своей странице в Facebook.

"Автопроисшествие произошло сегодня, 8 февраля, около семи утра на автодороге вблизи села Сынив бывшего Гощанского района. Предварительно травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками «скорой» были отпущены. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Пассажиров маршрутки пересадили в другое транспортное средство.

"По внешним признакам оба водителя трезвые, но они будут проходить освидетельствование на состояние опьянения", – добавили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

"Правоохранители обращаются ко всем водителям во время сложных погодных условий соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам – ​​не спешить пересекать проезжую часть, не убедившись, что транспортные средства полностью остановились", – призвали в полиции.

Отметим, постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации (КГГА) временно ограничила въезд крупногабаритного автомобильного транспорта в Киев. Запрет вступает в силу 8 февраля в 15:00 и будет действовать до улучшения погодных условий.