Небезпечний снігопад: на трасі Київ — Чоп снігоочисна машина зіткнулася з маршруткою (фото)

У результаті інциденту постраждали три людини, один перебуває в лікарні.

Сильні снігопади призвели до ДТП на Рівненщині. Поблизу села Синів зіткнулися снігоочисна машина і маршрутний автобус. У результаті постраждали три людини.

Про це повідомила прес-служба поліції Рівненської області на своїй сторінці у Facebook.

"Автопригода сталася сьогодні, 8 лютого, близько сьомої ранку на автодорозі поблизу села Синів колишнього Гощанського району. Попередньо травми отримали троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги лікарями «швидкої» були відпущені. Ще одного пасажира доставили в лікарню, де в нього діагностували незначні тілесні ушкодження", — йдеться в повідомленні.

Пасажирів маршрутки пересадили в інший транспортний засіб.

"За зовнішніми ознаками обидва водії тверезі, але вони будуть проходити експертизу на стан сп'яніння", — додали в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група і патрульні поліцейські.

"Правоохоронці звертаються до всіх водіїв під час складних погодних умов дотримуватися швидкісного режиму та дистанції. А пішоходам — ​​не поспішати перетинати проїжджу частину, не впевнившись, що транспортні засоби повністю зупинилися", — закликали в поліції.

Зазначимо, що постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації (КМДА) тимчасово обмежила в'їзд великогабаритного автомобільного транспорту до Києва. Заборона набуває чинності 8 лютого о 15:00 і буде діяти до поліпшення погодних умов.