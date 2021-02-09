Снігопад у Києві: для евакуації застряглих вантажівок задіяли БТРи (фото, відео)

Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби зі снігових заметів.

У вівторок, 9 лютого, через сильний снігопад у Києві на вулиці міста для евакуації застряглих вантажівок задіяли бронетехніку.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Зазначається, що через снігопад і мороз на деяких ділянках автодоріг столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнили рух транспорту.

Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби зі снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.

Для рятувальних заходів поліцейські задіяли бронетранспортери, автомобілі та трактор.

[ + – ]

Раніше повідомлялося, що Київ накрили снігопади в ніч на 9 лютого, товщина снігового покриву в деяких місцях сягає 30-40 см. Усі основні магістралі столиці стоять у заторах. А в Україні через снігопади обмежили рух у шести областях.

У найближчі три доби в більшості областей очікуються сніг і мокрий сніг, на Закарпатті та в південній половині країни з дощем.