"Прогноз неутешительный". В Киеве из-за погоды закрыли школы и детсады

Киевские чиновники считают, что такое решение максимально разгрузит транспортные пути и позволит дорожникам беспрепятственно убирать снег.

Киевская городская государственная администрация приняла решение закрыть столичные школы и детские сады 11 и 12 февраля. Как в среду, 10 февраля, сообщает сайт КГГА, об этом заявил и. о. первого заместителя глава горгосадминистрации Валентин Мондриевский

Руководство столицы попросило к руководство частных компаний и госучреждений с пониманием отнестись к ситуации и засчитать родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как дистанционную работу.

"Последние два дня техника и коммунальщики работают на грани возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни – неутешительный. Мы приняли оперативное решение, которое даст возможность максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковку вдоль дорог, чтобы дорожники могли без препятствий убирать снег", – отметил Мондриевский.

По словам чиновника, только в Киеве общее количество педагогического состава вместе с детьми – почти полмиллиона человек.

"А это и логистика к месту обучения и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Потому приостановка очной учебы на два дня станет реальной разгрузкой столичных автодорог", – резюмировал он.

При этом в Департаменте образования и науки КГГА отметили, что педагогические коллективы готовы на два дня организовать детям учебу в дистанционном режиме.

Ранее стало известно, что для эвакуации застрявших из-за снегопада в Киеве грузовиков задействовали бронетехнику.

Ранее сообщалось, что Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят в пробках. А в Украине из-за снегопадов ограничили движение в шести областях.