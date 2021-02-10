"Прогноз невтішний". У Києві через погоду закрили школи і дитсадки

Київські чиновники вважають, що таке рішення максимально розвантажить транспортні шляхи і дозволить дорожникам безперешкодно прибирати сніг.

Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення закрити столичні школи і дитячі садки 11 і 12 лютого. Як у середу, 10 лютого, повідомляє прес-служба КМДА, про це заявив в. о. першого заступника голови міськдержадміністрації Валентин Мондрієвський

Керівництво столиці попросило керівництво приватних компаній і держустанов з розумінням поставитися до ситуації і зарахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу.

"Останні два дні техніка і комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні — невтішний. Ми прийняли оперативне рішення, яке дасть можливість максимально розвантажити транспортні шляхи і мінімізувати паркування уздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг", — зазначив Мондрієвський.

За словами чиновника, тільки в Києві загальна кількість педагогічного складу разом з дітьми — майже півмільйона людей.

"А це і логістика до місця навчання і роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очної навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автодоріг", — резюмував він.

При цьому в Департаменті освіти і науки КМДА зазначили, що педагогічні колективи готові на два дні організувати дітям навчання в дистанційному режимі.

Раніше стало відомо, що для евакуації застряглих через снігопад в Києві вантажівок залучили бронетехніку.

Раніше повідомлялося, що Київ накрили снігопади в ніч на 9 лютого, товщина снігового покриву в деяких місцях досягає 30-40 см. Усі основні магістралі столиці стоять у заторах. А в Україні через снігопади обмежили рух у шести областях.