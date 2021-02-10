Київ закривають для великогабаритного транспорту через негоду

У КМДА вважають, що обмеження має мінімізувати число заторів на дорогах і забезпечити можливість працювати снігоприбиральній техніці.

До Києва з 7:00 четверга, 11 лютого, буде тимчасово заборонений вʼїзд великогабаритного транспорту. Про це йдеться в повідомленні на офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

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На думку столичної влади, обмеження повинно мінімізувати число заторів на дорогах і забезпечити можливість працювати снігоприбиральній техніці. Чиновники не повідомили, коли припиниться дія заборони, але зазначили, що великогабаритний транспорт пускатимуть в місто залежно від погодних умов і ситуації на дорогах.

У КМДА також нагадали про вісім пунктів обігріву для водіїв, які встановили на вʼїздах до столиці.

Як повідомлялося раніше, в Києві через погоду закрили школи і дитсадки.

Нагадаємо, для евакуації вантажівок, які застрягли через снігопад в Києві, задіяли бронетехніку.

Раніше повідомлялося, що Київ накрили снігопади у ніч на 9 лютого, товщина снігового покриву в деяких місцях досягає 30-40 см. Всі основні магістралі столиці стоять в заторах. А в Україні через снігопади обмежили рух в шести областях.