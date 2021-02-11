Київ знову засипле снігом: прогнози синоптиків

Сніг йтиме в столиці до неділі з обіду четверга.

Київ продовжує засипати снігом, і до вечора, за прогнозами синоптиків, опади посиляться.

Так, сайт Sinoptik повідомляє про те, що сніг, який йде з ранку в столиці, не припиниться до самого вечора, навпаки, очікується посилення опадів.

Згідно з картою на Gismeteo, до вечора висота снігу може перевищити 20 сантиметрів, що істотно ускладнить пересування.

З 11 до 20 години в місті буде дощ, що замерзає, а потім знову відновиться сніг, який йтиме всі вихідні. До неділі його висота може досягти 72 сантиметрів, що стане рекордом із 2013 року, коли в Києві випало півметра снігу.

На відміну від інших регіонів країни, вітер у столиці буде помірним, до 9 метрів на секунду.

Негода вже внесла свої корективи в життя столиці. Так, у КМДА через прогнозоване погіршення погоди найближчими днями заявили про те, що 11-12 лютого дитсадки і школи не працюватимуть, а навчання організовують в дистанційному режимі.

Через негоду в столиці подорожчали послуги таксі. Так, передають "Українські новини", у деяких службах міста тарифи виросли у 2-3 рази.

На околицях Києва, а також у центрі міста через опади утворилися затори на дорогах. Як видно на карті, досить важко виїхати з Вишневого, Софіївської Борщагівки, а в Києві затори на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, Кудряшова, Крутогірний та інших.

Фото: Google Maps

Минулої ночі на розчищення столичних вулиць залучили 418 одиниць техніки, вивізши 3 953 тонни снігу. Кияни можуть спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки онлайн. Жителів міста попросили не користуватися своїм транспортом під час снігопаду та не залишати машини на узбіччях і крайніх смугах доріг, щоб спецтехніка могла проїхати без перешкод. Крім того, у таку погоду багаторазово зростає ризик ДТП, про що свідчать свіжі відео в соцмережах.

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Співробітники служби ДСНС просять водіїв і пішоходів бути максимально обережними, без потреби не виїжджати в місто і користуватися, за можливості, громадським транспортом.

Нагадаємо, українців попередили про подальше погіршення погодних умов по всій території країни.