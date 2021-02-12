У Техасі зіштовхнулися 130 автомобілів, є загиблі (фото, відео)

Дорога, де сталася надзвичайна пригода, перетворилася на ковзанку через циклон, який спровокував шторм з дощами і морозами.

Мінімум шість осіб загинули і десятки травмовані у наслідку великої дорожньо-транспортної пригоди за участю 130 автомобілів на обмерзлій автомагістралі у штаті Техас недалеко від центру Форт-Уерта, передає ABC.

Аварія сталася напередодні вдень, і, за попередніми даними, в лікарні надійшли 36 осіб, при чому у деяких з них — важкі травми.

За інформацією ЗМІ, напівпричепи, вантажні та легкові авто буквально "утворили клубок". До того ж деякі машини опинилися поверх інших. Через аварію рух дорогою в обох напрямках перекрили.

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На місці працювали кілька евакуаторів, які розтягували автомобілі, що перетворилися на купи заліза.

Поліція припускає, що кількість постраждалих зростатимуть, оскільки все більше людей звертаються за медичною допомогою.

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Машини швидкої, які прибували на місце аварії, везли з собою запаси солі і піску, щоб посипати дорогу, яка перетворилася на ковзанку через дощі та мороз. Через складні погодні умови, у ДТП потрапила і одна з машин з медиками, які поспішали до постраждалих. Її збило інше авто, але обійшлося без постраждалих.

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На цьому аварії не закінчилися. Трохи далі на південь, у передмісті Остіна, більше двох десятків транспортних засобів потрапили в другу ДТП на зледенілому шосе, а пʼять осіб доставили в лікарню, повідомили представники служби порятунку.

Складні погодні умови в регіоні спровокував шторм, який переміщався поблизу кордону США і Канади, що призвело до більш холодної погоди південніше, ніж зазвичай, повідомив метеоролог з Центру прогнозування штормів Національної служби погоди Стів Госс.

Фото: climate

У Теннессі поліція відреагувала приблизно на 30 дорожньо-транспортних пригод, а деякі рейси в міжнародному аеропорту Мемфіса були затримані через крижаний дощ та мокрий сніг.

У Кентуккі губернатор оголосив надзвичайний стан, щоб вивільнити фінансування і допомогти агентствам скоординувати дії у відповідь на повідомлення про слизькі дороги і завалені лінії електропередач. А у південній Індіані закрилися школи і державні установи.

Складні погодні умови накрили і Україну. Синоптики попередили про те, що рясні снігопади, місцями з дощем, будуть у всіх регіонах країни, а в Києві на вихідних випаде рекордна кількість снігу.