У Техасі зіштовхнулися 130 автомобілів, є загиблі (фото, відео)
Дорога, де сталася надзвичайна пригода, перетворилася на ковзанку через циклон, який спровокував шторм з дощами і морозами.
Мінімум шість осіб загинули і десятки травмовані у наслідку великої дорожньо-транспортної пригоди за участю 130 автомобілів на обмерзлій автомагістралі у штаті Техас недалеко від центру Форт-Уерта, передає ABC.
Аварія сталася напередодні вдень, і, за попередніми даними, в лікарні надійшли 36 осіб, при чому у деяких з них — важкі травми.
За інформацією ЗМІ, напівпричепи, вантажні та легкові авто буквально "утворили клубок". До того ж деякі машини опинилися поверх інших. Через аварію рух дорогою в обох напрямках перекрили.
На місці працювали кілька евакуаторів, які розтягували автомобілі, що перетворилися на купи заліза.
Поліція припускає, що кількість постраждалих зростатимуть, оскільки все більше людей звертаються за медичною допомогою.
Машини швидкої, які прибували на місце аварії, везли з собою запаси солі і піску, щоб посипати дорогу, яка перетворилася на ковзанку через дощі та мороз. Через складні погодні умови, у ДТП потрапила і одна з машин з медиками, які поспішали до постраждалих. Її збило інше авто, але обійшлося без постраждалих.
На цьому аварії не закінчилися. Трохи далі на південь, у передмісті Остіна, більше двох десятків транспортних засобів потрапили в другу ДТП на зледенілому шосе, а пʼять осіб доставили в лікарню, повідомили представники служби порятунку.
Складні погодні умови в регіоні спровокував шторм, який переміщався поблизу кордону США і Канади, що призвело до більш холодної погоди південніше, ніж зазвичай, повідомив метеоролог з Центру прогнозування штормів Національної служби погоди Стів Госс.
У Теннессі поліція відреагувала приблизно на 30 дорожньо-транспортних пригод, а деякі рейси в міжнародному аеропорту Мемфіса були затримані через крижаний дощ та мокрий сніг.
У Кентуккі губернатор оголосив надзвичайний стан, щоб вивільнити фінансування і допомогти агентствам скоординувати дії у відповідь на повідомлення про слизькі дороги і завалені лінії електропередач. А у південній Індіані закрилися школи і державні установи.
Складні погодні умови накрили і Україну. Синоптики попередили про те, що рясні снігопади, місцями з дощем, будуть у всіх регіонах країни, а в Києві на вихідних випаде рекордна кількість снігу.