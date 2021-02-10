Снег, дождь, гололед, пробки на дорогах: в Украине сохранится плохая погода

Киев третий день стоит в пробках, общественный транспорт ходит не по графику

По состоянию 08:00 10 февраля небольшой снег шел местами в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях и в Киеве. В Закарпатской области был небольшой дождь, сообщила ГСЧС.

По информации "Укравтодора", проезд на дорогах общего пользования обеспечен. К расчистке дорог привлечено около 2 тыс. человек и 1240 единиц техники.

На 07:00 10 февраля оставались обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях: Херсонской, Черновицкой, Закарпатской, Киевской и Одесской. Обрывы проводов там произошли в ночь с 8 на 9 февраля из-за порывов ветра и налипания мокрого снега. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

В 03:00 10 февраля вновь запрещен въезд в Киев большегрузного автотранспорта. На въездах в город ГСЧС развернула восемь пунктов обогрева.

В столице с раннего утра движение автотранспорта крайне затруднено. Практически все улицы на сайте Google Maps закрашены красным цветом, много и бордовых участков, где движение практически остановлено.

"Киевпастранс" сообщил, что введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта. Работа происходит без соблюдения графика.

По данным КГГА, в столице в ночь на среду на дорогах работали 415 единиц спецтехники. Очисткой узких тротуаров, остановок общественного транспорта и лестниц занимаются 250 человек в составе 40 бригад с ручной уборки.

Для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено шесть единиц техники и 10 человек личного состава.

С начала непогоды спасатели помогли выбраться из снежных заносов 420 транспортным средствам (из них 15 карет "скорой помощи" и 10 автобусов) и оказана помощь 709 лицам.

По данным Укргидрометцентра, 11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, налипание мокрого снега, местами гололед. В западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (первый уровень опасности – желтый). В Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (второй уровень опасности – оранжевый).

12 февраля в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы. В Одесской и Николаевской областях образование снежного покрова. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед. Порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности – желтый).

На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица (первый уровень опасности – желтый).

Прирост снега в западных, северных областях ожидается в 10-20 см, в южных, центральных областях – 10-15 см, в восточных – 5-7 см.

12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а 13-14 февраля – в остальных регионах ожидается значительное снижение температуры: ночью до 9-16° мороза (в Черниговской и Сумской областях до минус 20°), днем ​​до 7-13° мороза.

Напомним, в ночь на 9 февраля Киев накрыл снегопад, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят из-за пробок.

8 февраля в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за непогоды.