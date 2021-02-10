Сніг, дощ, ожеледь, затори на дорогах: погана погода в Україні збережеться найближчими днями

12 лютого розпочнеться похолодання — подекуди до мінус 20 градусів.

Станом на 8:00 10 лютого невеликий сніг йшов місцями в Київській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій областях та в Києві. У Закарпатській області був невеликий дощ, повідомила ДСНС.

За інформацією "Укравтодору", проїзд на дорогах загального користування забезпечений. До розчищення доріг залучено майже 2 тис. осіб і 1 240 одиниць техніки.

На 07:00 10 лютого залишалися знеструмленими 62 населених пункти у п'яти областях: Херсонській, Чернівецькій, Закарпатській, Київській та Одеській. Обриви проводів там відбулися в ніч з 8 на 9 лютого через пориви вітру та налипання мокрого снігу. Відновленням електропостачання займаються бригади обленерго.

О 03:00 10 лютого знову заборонений в'їзд до Києва великовантажного автотранспорту. На в'їздах у місто ДСНС розгорнула вісім пунктів обігріву.

У столиці з раннього ранку рух автотранспорту вкрай ускладнений. Практично всі вулиці на сайті Google Maps зафарбовані червоним кольором, багато й бордових ділянок, де рух практично зупинений.

"Київпастранс" повідомив, що введене оперативне становище №4 на всі види громадського транспорту. Робота відбувається без дотримання графіка.

За даними КМДА, у столиці в ніч на середу на дорогах працювали 415 одиниць спецтехніки. Очищенням вузьких тротуарів, зупинок громадського транспорту та сходів займаються 250 осіб у складі 40 бригад із ручного прибирання.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов і надання допомоги, в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено шість одиниць техніки та 10 осіб особового складу.

З початку негоди рятувальники допомогли вибратися зі снігових заметів 420 транспортним засобам (з них 15 карет "швидкої допомоги" і 10 автобусів) та надали допомогу 709 особам.

За даними Укргідрометцентру, 11 лютого в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях значний сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. У західній частині пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (перший рівень небезпеки — жовтий). У Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг (другий рівень небезпеки — помаранчевий).

12 лютого в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях значний сніг, хуртовини, снігові замети. В Одеській та Миколаївській областях утворення снігового покриву. У центральних, східних і південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки — жовтий).

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця (перший рівень небезпеки — жовтий).

Приріст снігу в західних, північних областях очікується до 10-20 см, у південних, центральних областях — 10-15 см, у східних — 5-7 см.

12 лютого в західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях, а 13-14 лютого — в інших регіонах очікується значне зниження температури: вночі до 9-16° морозу (у Чернігівській та Сумській областях до мінус 20°), вдень до 7-13° морозу.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого Київ накрив снігопад, товщина снігового покриву в деяких місцях сягає 30-40 см. Усі основні магістралі столиці стоять через затори.

8 лютого в Києві приспустили найбільший прапор України через негоду.