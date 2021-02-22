В замерзающем Техасе, пытаясь согреться, сгорели бабушка и трое ее внуков

Семья разожгла камин в гостиной, когда электричество в их районе отключили на восемь часов

Трое детей и их бабушка погибли в пожаре в пригороде Хьюстона в штате Техас, в котором из-за рекордно низких температур и снегопада начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом пишет CNN.

Джеки Фам Нгуен и трое ее детей, Оливия, 11 лет, Эдисон, 8 лет, и Колетт, 5 лет жили вместе с матерью Джеки – Ссуду Ле. Когда в их районе отключилось электричество, семья старалась согреться у камина.

[ + – ] Погибшая семья

Джеки стала единственной, кто выжил в пожаре. Она очнулась уже в больнице, рассказала полиции, что не помнит, что случилось. Однако спасатели, которых вызвали соседи, когда дом уже пылал, сообщили, что они вытащили ее из гостиной, когда она звала своих детей, пытаясь подняться на второй этаж.

Женщину пришлось удерживать на улице, чтобы она не погибла также. Она получила ожоги и сейчас находится в больнице. Семья Нгуен стала одной из многих жертв аномальных морозов в Техасе.

Штат сам обеспечивает себя электроэнергией, однако из-за низких температур электростанции остановились, начались перебои с электричеством и водоснабжением. Из-за гололеда на трассах начались перебои с продуктами. Люди, стараясь согреться, разжигают камины и греются в машинах. Уже более тридцати человек погибли, задохнувшись выхлопными газами, в пожарах и замерзнув в собственных домах.

Генеральный прокурор Техаса уже пообещал провести расследование в отношении оператора энергосистем в связи с катастрофическим отключением электроэнергии.

Губернатор Грег Эбботт утверждает, что причиной отключения электроэнергии стал "зеленый" курс демократов к экологической энергии. И пресловутые ветряные турбины, которые сейчас стоят без дела, якобы тому доказательство. Однако на ветряные турбины приходится только около 10% зимнего энергоснабжения Техаса.

При этом губернатор честно признался в том, что не знает, когда жители штата получат электричество и воду. "Это информация, которую мне не предоставили", — говорит представитель власти.