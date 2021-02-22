У замерзаючому Техасі, намагаючись зігрітися, згоріли бабуся і троє її онуків

Сім'я розпалила камін у вітальні, коли електрику в їхньому районі вимкнули на вісім годин

Троє дітей і їхня бабуся загинули в пожежі в передмісті Х'юстона в штаті Техас, у якому через рекордно низькі температури і снігопади почалися перебої з електрикою і водопостачанням. Про це пише CNN.

Джекі Фам Нгуен і троє її дітей, Олівія, 11 років, Едісон, 8 років, і Колетт, 5 років жили разом з матір'ю Джекі — Ссуду Ле. Коли в їхньому районі вимкнулася електрика, сім'я намагалася зігрітися біля каміна.

[ + – ] загибла сім'я

Джекі стала єдиною, хто вижив у пожежі. Вона прокинулася вже в лікарні, розповіла поліції, що не пам'ятає, що сталося. Однак рятувальники, яких викликали сусіди, коли будинок вже палав, повідомили, що вони витягли її з вітальні, коли вона кликала своїх дітей, намагаючись піднятися на другий поверх.

Жінку довелося утримувати на вулиці, щоб вона не загинула також. Вона отримала опіки і наразі перебуває в лікарні. Сім'я Нгуен стала однією з багатьох жертв аномальних морозів у Техасі.

Штат сам забезпечує себе електроенергією, проте через низькі температури електростанції зупинилися, почалися перебої з електрикою і водопостачанням. Через ожеледицю на трасах почалися перебої з продуктами. Люди, намагаючись зігрітися, розпалюють каміни і гріються в машинах. Уже понад тридцять людей загинули, задихнувшись вихлопними газами, у пожежах і замерзнувши у власних будинках.

Генеральний прокурор Техасу вже пообіцяв провести розслідування відносно оператора енергосистем у зв'язку з катастрофічним відключенням електроенергії.

Губернатор Грег Ебботт стверджує, що причиною відключення електроенергії став "зелений" курс демократів до екологічної енергії. І горезвісні вітряні турбіни, які наразі стоять без діла, нібито тому доказ. Однак на вітряні турбіни доводиться тільки близько 10% зимового енергопостачання Техасу.

При цьому губернатор чесно зізнався в тому, що не знає, коли жителі штату отримають електрику і воду. "Це інформація, яку мені не надали", — говорить представник влади.