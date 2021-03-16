Взрыв прогремел в Боярке, очевидцы сообщили о жертве (фото, видео)

Горожане всполошились из-за шума, значительных повреждений и останков, разбросанных по округе.

В ночь на 16 марта в городе Боярка Киевской области прогремел мощный взрыв. Об этом написала пресс-служба Управления Национальной полиции региона.

Около 4 часов утра сильный взрыв на улице Королюка повредил четыре автомобиля, забор жилого дома и трансформатор, образовалась большая воронка. На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские, взрывотехники, прокуроры, криминалисты и кинологи. Коммунальщики пытаются восстановить электроснабжение.

[ + – ] Место взрыва в Боярке огородила полиция Фото: facebook Поліція Київської області

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако местные жители сообщают об одном погибшем человеке. Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором запечатлели обрывки одежды и фрагменты человеческого тела. По словам автора видеоролика, останки разбросало вокруг.

[ + – ] Последствия взрыва в Боярке 16 марта Фото: Тарас Третяк

[ + – ] Последствия взрыва в Боярке Фото: Тарас Третяк

"Там ничего не осталось. Там 120-й лег снаряд, посмотрите, какая воронка", — подчеркнул свидетель.

Пользователь Виталий Сухомлин в местной группе социальной сети "Фейсбук" написал:

"3.58 утра. Боярка проснулась от мощного взрыва на ул. Королюка. Полиция уже на месте. Причины взрыва выясняются. Один человек погиб. Фрагменты тела разбросало по огородам".

[ + – ] Воронка на месте взрыва в Боярке Фото: Фейсбук / Виталий Сухомлин

Ранее в Кропивницком Кировоградской области 9 марта произошел взрыв на втором этаже жилого дома на улице Коваленко, 7. На место происшествия прибыли спасатели, которые локализовали пожар в квартире. По данным ГСЧС, пострадали два человека, их госпитализировали в медучреждение. Еще семь жильцов девятиэтажки эвакуировали, сейчас специалисты устанавливают причину взрыва.

В тот же день на украинско-российской границе в Харьковской области (КПВВ Гоптовка) взорвалась грузовая фура. В крытом кузове начался пожар, который тушили четыре экипажа ГСЧС, возгорание удалось локализовать и устранить.

Писали также, что около пяти тысяч жителей города Эксетер в графстве Девоншир (Великобритания) были эвакуированы из-за бомбы времен Второй мировой войны, которую нашли у местного университета во время строительных работ. Безопасно вывезти бомбу оказалось невозможно, поэтому взрывотехники решили взорвать ее на месте, сделав укрытие из песка из земли.