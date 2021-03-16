Вибух прогримів у Боярці, очевидці повідомили про жертву (фото, відео)

Городяни сполошилися через шум, значні пошкодження та останки, розкидані по округу.

У ніч на 16 березня в місті Боярка Київської області прогримів потужний вибух. Про це написала прес-служба Управління Національної поліції регіону.

Близько 4 години ранку сильний вибух на вулиці Королюка пошкодив чотири автомобілі, паркан житлового будинку і трансформатор, утворилася велика воронка. На місці працює слідчо-оперативна група, поліцейські, вибухотехніки, прокурори, криміналісти та кінологи. Комунальники намагаються відновити електропостачання.

[ + – ] Місце вибуху в Боярці обгородила поліція Фото: facebook Поліція Київської області

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, проте місцеві жителі повідомляють про одну загиблу людину. Очевидці опублікували в мережі відео, на якому відобразили шматки одягу і фрагменти людського тіла. За словами автора відеоролика, останки розкидало навколо.

"Там нічого не залишилося. Там 120-й ліг снаряд, подивіться, яка воронка", — підкреслив свідок.

Користувач Віталій Сухомлин у місцевій групі соціальної мережі "Фейсбук" написав:

"3.58 ранку. Боярка прокинулася від потужного вибуху по вул. Королюка. Поліція вже на місці. Причини вибуху з'ясовуються. Одна людина загинула. Фрагменти тіла розкидало по городах".

[ + – ] Воронка на місці вибуху в Боярці Фото: Фейсбук / Віталій Сухомлин

Раніше в Кропивницькому Кіровоградської області 9 березня стався вибух на другому поверсі житлового будинку по вулиці Коваленка, 7. На місце події прибули рятувальники, які локалізували пожежу у квартирі. За даними ДСНС, постраждали дві людини, їх госпіталізували в медустанову. Ще сім мешканців дев'ятиповерхівки евакуювали, наразі фахівці встановлюють причину вибуху.

У той же день на українсько-російському кордоні в Харківській області (КПВВ Гоптівка) вибухнула вантажна фура. У критому кузові почалася пожежа, яку гасили чотири екіпажі ДСНС, загоряння вдалося локалізувати й усунути.

Писали також, що близько п'яти тисяч жителів міста Ексетер у графстві Девоншир (Великобританія) були евакуйовані через бомбу часів Другої світової війни, яку знайшли біля місцевого університету під час будівельних робіт. Безпечно вивезти бомбу було неможливо, тому вибухотехніки вирішили підірвати її на місці, зробивши укриття з піску та землі.