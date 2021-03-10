В Гоптовке на украинско-российской границе взорвалась фура (видео)

Информации о причинах происшествия, а также о пострадавших на данный момент нет

В Харьковской области на украинско-российской границе (КПВВ Гоптовка) взорвался грузовой автомобиль.

Информация об это появилась вечером, 9 марта одновременно в нескольких местных Telegram-каналах.

[ + – ] Взрыв грузовика

На момент написания новости данных о причинах взрыва, а также пострадавших нет. Известно лишь, что пожар тушили четыре экипажа ГСЧС, возгорание удалось локализовать и ликвидировать.

[ + – ] ЧП в Гоптовке

Напомним, в субботу, 27 февраля, в городской больнице Черновцов произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщила замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак.

"Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошёл взрыв. Есть пострадавшие", – написала она.

7 февраля в Черновцах в торговом центре "Майдан" произошел взрыв. В полицию поступило сообщение от главного инженера о том, что в ТЦ "Майдан" по ул. Героев Майдана, 71 на 3 этаже в складском помещении по неизвестной причине произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения.

А 9 января недалеко от города Лубны, возле села Новаки в Полтавской области вечером в субботу, 9 января, произошел взрыв газопровода. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильный, что в соседних селах задрожали окна. Сейчас на месте происшествия разгорелся мощный пожар, огонь видно издалека.