Под Лубнами взорвался газопровод, вызвав мощный пожар (видео)

АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство.

Недалеко от города Лубны, возле села Новаки в Полтавской области вечером в субботу, 9 января, произошел взрыв газопровода. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

По словам очевидцев, взрыв был настолько сильный, что в соседних селах задрожали окна. Сейчас на месте происшествия разгорелся мощный пожар, огонь видно издалека.

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Взрыв газопровода уже подтвердили в компании "Лубныгаз".

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы", – говорится в сообщении компании в Facebook.

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Местных жителей предупредили о возможном аварийном отключении газа. Их также призвали при возникновении запаха газа сразу же звонить "104".

"Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это сверхважно! В случае возникновения аварийных ситуаций или если почувствуете запах газа срочно звоните 104", – говорится в сообщении.

АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство.

По последней информации, в результате аварии на магистральном газопроводе остались без газоснабжения следующие населенные пункты Оржицкого района: Лазирки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка.

АО "Лубныгаз" направило к месту аварии две аварийные бригады, сотрудники других аварийных бригад срочно вызываются на работу.

Напомним, в ночь на 15 сентября 2020 года в поселке Чабаны, расположенном под Киевом, прогремел мощный взрыв. Как позже выяснилось, произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет российский газ в Европу и проходит вблизи поселка.