В Черновцах в торговом центре "Майдан" прогремел взрыв (фото)

Пользователи соцсетей сообщают, что в одном из ресторанов, находящихся в ТЦ взорвался баллон с газом.

В Черновцах в торговом центре "Майдан" произошел взрыв. Об этом сообщает местное издание "Молодий буковинець".

Издание пишет, что в полицию поступило сообщение от главного инженера о том, что в ТЦ "Майдан" по ул. Героев Майдана, 71 на 3 этаже в складском помещении по неизвестной причине произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения.

Telegram-канал "Х***ві Чернівці" пишет, что в ресторане, который находился в ТЦ взорвался баллон с газом.

Пресс-служба полиции сообщила, что предварительно, в результате взрыва никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого события.

Напомним, в центральной части французского города Бордо на юго-западе страны прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел на одном из верхних этажей жилого здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.

По предварительной информации, взрыв связан с утечкой газа. Здание, в котором произошел взрыв, находится под угрозой обрушения.

А 4 февраля в Греции взрыв газа полностью уничтожил трехэтажный отель.