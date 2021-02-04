В Греции взрыв газа полностью уничтожил трехэтажный отель

Обломки разлетелись на сотни метров, а звук взрыва был слышен даже в соседнем городе

В Греции произошел мощный взрыв в трехэтажном отеле. В результате инцидента здание разрушено полностью. Об этом пишет Greek City Times.

Трехзвездочный отель Tsamis располагался на озере Кастория, в четырех километрах от одноименного города на севере Греции. Он был закрыт из-за пандемии еще с прошлого года, так что, по предварительным данным, обошлось без жертв.

[ + – ] Так отель Tsamis выглядел до взрыва

[ + – ] А так он выглядит сейчас

Обломки отеля разлетелись почти на сотню метров. Звуки мощного взрыва слышали даже в соседней Кастории, которая находится в 4 километрах.

Однако здание уничтожено полностью, вплоть до фундамента. Осколки стекла, куски бетона и металлические конструкции разлетелись на сто метров. Сейчас территория оцеплена, дорога рядом – перекрыта. Электроснабжение – отключено.

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Полиция и пожарные, которые работают на месте взрыва, предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа.

Трехзвездочный отель Tsamis расположен на 4 км национальной автомагистрали Кастория-Афины-Салоники. Он был построен в начале 1970-х годов и был полностью отремонтирован в 2010 году, в нем было 75 номеров.