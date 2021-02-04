У Греції вибух газу повністю знищив триповерховий готель

Уламки розлетілися на сотні метрів, а звук вибуху був чутний навіть у сусідньому місті

У Греції стався потужний вибух у триповерховому готелі. У результаті інциденту будівля зруйнована повністю. Про це пише Greek City Times.

Тризірковий готель Tsamis розташовувався на озері Касторія, у чотирьох кілометрах від однойменного міста на півночі Греції. Він був закритий через пандемію ще з минулого року, тому, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

[ + – ] Так готель Tsamis виглядав до вибуху

[ + – ] А так він виглядає зараз

Уламки готелю розлетілися майже на сотню метрів. Звуки потужного вибуху чули навіть у сусідній Касторії, яка розташована за 4 кілометри.

Однак будівля знищена повністю, аж до фундаменту. Осколки скла, шматки бетону і металеві конструкції розлетілися на сто метрів. Зараз територія оточена, дорога поруч — перекрита. Електропостачання — відключено.

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Поліція і пожежники, які працюють на місці вибуху, припускають, що причиною вибуху став витік газу.

Тризірковий готель Tsamis розташований на 4 км національної автомагістралі Касторія-Афіни-Салоніки. Він був побудований на початку 1970-х років і був завершений у 2010 році, у ньому було 75 номерів.