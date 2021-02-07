У Чернівцях в торговому центрі "Майдан" прогримів вибух (фото)

Користувачі соцмереж повідомляють, що в одному з ресторанів, що знаходяться в ТЦ, вибухнув балон з газом.

У Чернівцях в торговому центрі "Майдан" стався вибух. Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Видання пише, що в поліцію надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ "Майдан" по вул. Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі в складському приміщенні з невідомої причини стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.

Telegram-канал "Х***ві Чернівці" пише, що в ресторані, який знаходився в ТЦ вибухнув балон з газом.

Прес-служба поліції повідомила, що попередньо, в результаті вибуху ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини цієї події.

Нагадаємо, в центральній частині французького міста Бордо на південному заході країни прогримів вибух. За попередніми даними, вибух стався на одному з верхніх поверхів житлового будинку, розташованого в кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.

За попередньою інформацією, вибух пов'язаний з витоком газу. Будівля, в якому стався вибух, знаходиться під загрозою обвалення.

А 4 лютого в Греції вибух газу повністю знищив триповерховий готель.