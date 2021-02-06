В жилом здании в центре французского Бордо прогремел взрыв (фото)

По предварительной информации, в здании произошла утечка газа.

В центральной части французского города Бордо на юго-западе страны в субботу утром прогремел взрыв. Об этом сообщает BFMTV.

По предварительным данным, взрыв произошел на одном из верхних этажей жилого здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.

Причины взрыва пока неизвестны. На место происшествия прибыли пожарные и городская полиция. Квартал оцеплен.

По словам журналиста издания Sud Ouest, который находится на месте происшествия, в нескольких зданиях поблизости выбиты окна.

По предварительной информации, взрыв связан с утечкой газа. Здание, в котором произошел взрыв, находится под угрозой обрушения.

Как передало агентство AFP, в результате инцидента три человека ранены, двое числятся пропавшими без вести.

Напомним, 4 февраля в Греции взрыв газа полностью уничтожил трехэтажный отель.