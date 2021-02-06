В житловому будинку в центрі Бордо прогримів вибух (фото)
За попередньою інформацією, в будівлі стався витік газу.
У центральній частині французького міста Бордо на південному заході країни в суботу вранці прогримів вибух. Про це повідомляє BFMTV.
За попередніми даними, вибух стався на одному з верхніх поверхів житлового будинку, розташованого в кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.
Причини вибуху поки невідомі. На місце події прибули пожежники і міська поліція. Квартал оточений.
За словами журналіста видання Sud Ouest, який знаходиться на місці події, в декількох будинках поблизу вибиті вікна.
За попередньою інформацією, вибух пов'язаний з витоком газу. Будівля, в якому стався вибух, знаходиться під загрозою обвалення.
Як передало агентство AFP, в результаті інциденту три людини поранені, двоє вважаються зниклими без вести.
Нагадаємо, 4 лютого в Греції вибух газу повністю знищив триповерховий готель.