В житловому будинку в центрі Бордо прогримів вибух (фото)

За попередньою інформацією, в будівлі стався витік газу.

У центральній частині французького міста Бордо на південному заході країни в суботу вранці прогримів вибух. Про це повідомляє BFMTV.

За попередніми даними, вибух стався на одному з верхніх поверхів житлового будинку, розташованого в кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.

Причини вибуху поки невідомі. На місце події прибули пожежники і міська поліція. Квартал оточений.

За словами журналіста видання Sud Ouest, який знаходиться на місці події, в декількох будинках поблизу вибиті вікна.

За попередньою інформацією, вибух пов'язаний з витоком газу. Будівля, в якому стався вибух, знаходиться під загрозою обвалення.

Як передало агентство AFP, в результаті інциденту три людини поранені, двоє вважаються зниклими без вести.

Нагадаємо, 4 лютого в Греції вибух газу повністю знищив триповерховий готель.